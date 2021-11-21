Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Abdurrahman Dede Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Büşra Hamur, su dolu çukura düştü.

Durumu fark eden ailesi tarafından yaklaşık bir metre derinliğindeki çukurdan çıkarılan Hamur, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Büşra, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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