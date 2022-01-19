Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dünden bu yana ilçede etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belediye çalışma başlattı.

Barınacak yer bulamayan ve aşırı soğuktan donma riski taşıyan kedi, köpek ve eşekleri sokaklardan toplayan ekipler, araçlarla Viranşehir Belediyesi şantiye alanına götürdü.

Sokak hayvanları için oluşturulan özel ekibin, hayvanların üşümemesi ve bakımları için 24 saat esasına göre çalışacağı belirtildi.