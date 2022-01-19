Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı - Haberler
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Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı
AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dünden bu yana ilçede etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belediye çalışma başlattı.

Barınacak yer bulamayan ve aşırı soğuktan donma riski taşıyan kedi, köpek ve eşekleri sokaklardan toplayan ekipler, araçlarla Viranşehir Belediyesi şantiye alanına götürdü.

Sokak hayvanları için oluşturulan özel ekibin, hayvanların üşümemesi ve bakımları için 24 saat esasına göre çalışacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

Şanlıurfa'da soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları koruma altına alındı

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Viranşehir, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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