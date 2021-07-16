Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da merkez Eyyübiye ilçesinde aralarında husumet bulunan A.P'ye silahla ateş ettiği sırada yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olan R.E'nin Bozova ilçesinde saklandığını belirledi.

Ekiplerce R.E'nin saklandığı adrese drone destekli düzenlenen operasyonda, zanlı ile kaçmasına yardımcı olan arkadaşı M.Ö. yakalandı.

Adresteki aramada, olayda kullanılan tabanca, AKS-47 tipi kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 60 mermi, 7 kök Hint keneviri, 10 gram esrar, 5 gram metemfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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