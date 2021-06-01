Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Akçakale'ye bağlı Mil Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Emir (16), Mustafa (18), Ömer Faruk (40) ve Ömer Köseoğlu (49) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.


Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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