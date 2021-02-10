Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

10.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:22
Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Bozova ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Aksoy ve Akgül aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olması üzerine silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarma, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.Kavgada yaralanan Abdülmütalip Aksoy, Ömer Aksoy, Engin Aksoy ve Bahri Akgün ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 


Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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