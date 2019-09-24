24.09.2019 20:46

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA