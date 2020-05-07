Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan Halil Sarı (20) öldü, sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Yusuf Akbulut'un kullandığı 27 BDZ 32 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ototmobildeki Halil Sarı'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Yusuf Akbulut ise Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA