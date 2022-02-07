Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi - Haberler
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Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, "Huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda okul kantinlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek işletmecileri hijyen konusunda uyardı.

Kantinlerde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatmada bulunan ekipler, kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Haber

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