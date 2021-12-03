Şanlıurfa'da mobil ekipler hasta ve yaşlılara aşılarını yapıyor - Haberler
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Şanlıurfa'da mobil ekipler hasta ve yaşlılara aşılarını yapıyor

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da mobil ekipler hasta ve yaşlılara aşılarını yapıyor

Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde mobil ekiplerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, kapı kapı dolaşarak özellikle dışarı çıkmakta zorlanan hasta ve yaşlıların aşılarını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Kezban Yavuz Emik, salgınla mücadeledeki en önemli aracın aşı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara aşının önemini anlattıklarını ifade eden Emik, şunları kaydetti:

"Bölgemizde sürecin başından bu yana köy köy, sokak sokak dolaşarak aşı faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bugünkü aşı planlamamızda ilçemize bağlı Yardımcı, Sağlık, Seksenören, Karaali, Keçikıran, Uğurlu mahallelerimizde mahalle meydanlarında, taziye evlerinde aşılama faaliyetlerinde bulunmaktayız. Aşılama oranlarımızı arttırana kadar yılmadan, peşini bırakmadan sahada olmaya devam edeceğiz."

Şanlıurfa'da mobil ekipler hasta ve yaşlılara aşılarını yapıyor

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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