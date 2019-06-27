Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçilerinin sorunları konuşuldu

Viranşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunları ve çözümlerine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Dereci, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yaptığı konuşmada, tarım işçilerinin sorunlarının çözümünde kurumlararası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Mevsimlik tarım işçiliği sorunun sadece bir kurumu ilgilendiren bir sorun olmadığını ifade eden Dereci, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlar yetki sahaları içinde soruna çözüm üretme konusunda aktif olmak zorundadır. Özellikle sorunun teşhisi ve soruna çözüm üretme konusunda ölçülebilir veriler çok önemli. Sürekli güncel ve işlenebilir verilerin kurumlar arasında paylaşılmasına olanak sağlayacak kurumsal bir koordinasyonu sağlayacağız. Viranşehir'de istihdam alanı yaratmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. İstihdam başlığı altından iyi bir ilerleme kaydettik."

Hayata Destek Derneği yetkilileri ise toplantının sonunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya ilgili kurum müdürleriyle Hayata Destek Derneği yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA