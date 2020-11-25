3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Şanlıurfa'da bulunan Fırat Nehri kenarında yabani hayvanlar tarafından vücudunun büyük bölümü parçalanmış cansız beden bulundu. Cansız bedenin, 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Muzaffer Öztürk'e ait olduğu belirlendi.