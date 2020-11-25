3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu
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3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

25.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:56
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Şanlıurfa'da bulunan Fırat Nehri kenarında yabani hayvanlar tarafından vücudunun büyük bölümü parçalanmış cansız beden bulundu. Cansız bedenin, 5 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan Muzaffer Öztürk'e ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsalındaki Keskince Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kıyısında erkek cansız bedeni görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, cansız bedenin, ailesi tarafından 3 hafta önce kayıp başvurusu yapılan Muzaffer Öztürk'e (46) ait olduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDI

Yabani hayvanlar tarafından da parçalandığı tespit edilen cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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