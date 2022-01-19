Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü - Haberler
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Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatı çöktü
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu park halindeki 12 araçta hasar oluştu.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki çatı, kar yağışı nedeniyle çöktü.

Çatı altında bulunan park halindeki 12 araç zarar gördü.

Araçlar iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.

Vatandaşlardan Hacı Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle araçların üstündeki çatının çökmesi sonucu araçların zarar gördüğünü söyledi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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