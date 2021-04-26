ŞANLIURFA'DA KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ŞANLIURFA'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerindeki Evren Sanayi Kooperatifi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Çelik (70) yönetimindeki 63 VN 640 kamyon ile, kavşaktan döndüğü sırada, Ömer Koç (30) yönetimindeki 27 PY 283 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ve otomobilde bulunan Ayşegül Koç (35) görevlilerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı