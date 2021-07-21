Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı
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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Rahmet Derneği ve hayırsever vatandaşlarla beraber ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıttı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Rahmet Derneği ve hayırsever vatandaşlarla beraber ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ve dul ile yetim ailelere kurbanlık dağıtımına katılan Kuş, çocuklara hediye, ailelerine ise gıda yardımında da bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuş, kurban kesemeyen ailelere hayırseverlerin destekleriyle alınan kurbanlıkları teslim ettiklerini belirterek, bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür etti.

Rahmet Derneği Başkanı Mehmet Doğan da Eyyübiye Belediyesi'nin öncülüğünde kurban kesme imkanı olmayan ailelere kurbanlık dağıtımında bulunduklarını ifade ederek, katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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