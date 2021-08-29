Şanlıurfa'da heyelan: 3 yaralı

Şanlıurfa'da heyelan: 3 yaralı Dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü.

Şanlıurfa'da heyelan: 3 yaralı

Dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları araçların üzerine düştü. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri kıyısındaki baraj yolu üzerinde yaşandı. Dağdan kopan kaya kütlesi, seyir halindeki 2 ticari aracın üzerine düştü. Olayda araçta bulunan Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Heyelan nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Aynı bölgede 2019 yılında da 2 defa heyelan medyana gelmiş, bazı araçlar ile iş yerleri zarar görmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt