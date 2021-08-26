Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
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Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği

Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hatlarını temizleyen helikopter paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hatlarını temizleyen helikopter paniğe neden oldu. Bakım ve onarım yapan helikopterin tellere takıldığını zanneden vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören vatandaşlar, helikopterin tellere takıldığını zannetti. Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen vatandaşlar, büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı.

Yüksek gerilim hatlarına bakım yaptığı tespit edildi

Bir süre kayıt alan vatandaşlar, helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait olduğu öğrenilen helikopterin, elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği
Şanlıurfa'da 'helikopter tellere takıldı' paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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