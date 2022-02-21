ŞANLIURFA'DA HALAY EŞLİĞİNDE BALIK TUTMA YARIŞI

DENİZİ olmayan bir kent olan Şanlıurfa'da hafta sonu 'Sportif Sazan ve Fırat Turnası Balığı Yakalama Yarışması' yapıldı. Atatürk Baraj Göletinde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin birçok şehrinden toplamda 100 balık tutma sporuna gönül veren vatandaş katıldı. Horon yerine halayların çekildiği yarışmada Mehmet Durmazoğlu 12 kilo 574 gramlık Sazan Balığını yakalayarak yarışmanın birincisi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Doğa Turizmi İçin oltanı Kap Gel" adı altında Bozova ilçesi Yaslıca mahallesinde Fırat nehrinde Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması düzenledi. Yurdun dört bir tarafından yarışmaya katılan yaklaşık yüz yarışmacı 2 gün süren yarışma takvimi süresince balık yakalamak için kıyasıya yarıştı. Kamplı yapılan ve yarışmacıların kurdukları çadırlarda konakladığı balık tutma yarışması öncesi yarışmacıların kura ile yerleri belirlendi. Yarışmada takımlar 33 metre aralığında, dört olta ve dört iğne ile yarıştı. Yarışmacıların tuttukları balıklar kilo ve uzunluğu ile değerlendirmeye girdi.

BARAJ GÖLÜNDE 12 KİLO 574 GRAM SAZAN YAKALADI

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması yerlerin belirlenmesinin ardından ilk oltanın Fırat'ın serin sularıyla buluşmasıyla start aldı. Festival havasında geçen 2 gün boyunca oltalarına balık vurmasını bekleyen yarışmacılardan Mehmet Durmazoğlu 12 kilo 574 gramlık Sazan Balığını yakalayarak yarışmanın birincisi oldu. Doğal güzellikleri, eşsiz havası ve misafirperver halkıyla bilinen Şanlıurfa'da böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan yarışmacılar öncüsünün ve destekleyicisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yarışmanın ikinci gününde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği türkülere eşlik eden yarışmacılar bir yandan da halay çekerek festival havasına dönüşen balık tutma yarışmasında doyasıya eğlendi. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alırken etkinliğin sonunda yarışmacılara ve yarışmayı heyecanla takip eden vatandaşlara alanda pişirilen balık ekmek ikram edildi.Yoğun katılımla gerçekleşen ve uluslararası bir yarışmaya dönüşen "Doğa Turizmi İçin oltanı Kap Gel" Sazan ve Fırat Turnası yakalama yarışması çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.