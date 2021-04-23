ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi
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ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırsal Yukarıçaykuru Mahallesi'nde kaçakçılık yapan kişiler olduğunu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce O.Ç.Ö'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç.Ö. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi
ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi
ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi
ŞANLIURFA - Gümrük kaçağı makaron ve güneş gözlüğü ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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