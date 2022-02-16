Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen firari Ş.D., jandarma ekiplerince yakalandı.

ŞANLIURFA'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen firari Ş.D., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Karaali Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği de öğrenilen şüphelinin saklandığı eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini gören Ş.D., operasyon esnasında evden kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Ş.D., yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.D., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.


Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da, firari şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Dolandırıcılık, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title