ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA - Haberler
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ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, polisin FETÖPDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin FETÖPDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen aralarında aktif görevdeki polis ve öğretmenlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA FETÖ OPERASYONUNA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Haberler

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