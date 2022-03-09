Şanlıurfa'da çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Şanlıurfa'da çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yağmur ve fırtına nedeniyle çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yağmur ve fırtına nedeniyle çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırsal Sumaklı Mahallesi'nde besicilik yapan Cengiz İmrak'a ait kerpiç hayvan barınağında çökme meydana geldi.

Barınaktaki hayvanların enkaz altında kaldığını görenler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından enkaz altındaki 107 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 7'si ise telef oldu.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Fırtına, Siverek, Güncel, Haberler

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