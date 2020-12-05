ŞANLIURFA - Boş kalan sokak ve caddeler köpüklü suyla yıkandı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, boş kalan cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı.

İşçilerden Murat Altun, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilerek daha geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Ekip olarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadıklarını anlatan Altun, "Sokakların boş kalması bizim için bir avantaj oldu. Her taraf sakin olduğu için bize bir kolaylık sağladı diyebilirim. Tüm halkımızın daha temiz daha iyi bir ilçede yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme