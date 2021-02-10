Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
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Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

10.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:50

Şanlıurfa'da, Halil Kermeli kendisine borcu olan kişiyi evde bulamayınca tartıştığı eşi Meryem Güneş'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli, koyun satışı nedeniyle borcu bulunan kişilerin evine gitti. Gittiği evde borçlu kişiyi bulamayan Kermeli, ismi öğrenilemeyen borçlusunun eşi Meryem Güneş'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, yanında bulunan tüfekle Meryem Güneş'e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadının hayatını kaybetmesi üzerine Halil Kermeli, aynı tüfekle evin avlusunda intihar etti.

KADIN OLAY YERİNDE, KATİL HASTANEDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyup, gelenler yerde kanlar içerisinde iki kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Meryem Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarmanın soruşturması sürüyor.

Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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