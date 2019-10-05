Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tır çarpıştı: 16 asker yaralı

05.10.2019 19:46

Şanlıurfa'da askeri otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 16 asker yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Şanlıurfa'da 16 askerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Suruç ilçesine bağlı kırsal Taşhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tırın bir kavga nedeniyle önlem almaya giden askerlerin içinde bulunduğu otobüse çarpması sonucu 16 asker yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın dönüş yapmaya çalışan otobüse çarptığı gözlendi.

(Sinan Özdemir/İHA)

Kaynak: İHA