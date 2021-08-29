Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale eden ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da ikili aile arasındaki arazi anlaşmazlığı, silahların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, olay yerine intikal eden ekipler kavgaya karışanları gözaltına aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Aşağı Akören Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Beyazaslan (36), Ahmet Beyazaslan (45), Mahmut Beyazaslan (46), Mehmet Beyazaslan (48) ile Adile Beyazaslan (40) yaralandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Neşet Ertaş Kaan Yıldırım
Spor Salih Uçan Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 21:06:09. #1.14#

title