Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale eden ekipler, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da ikili aile arasındaki arazi anlaşmazlığı, silahların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, olay yerine intikal eden ekipler kavgaya karışanları gözaltına aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Aşağı Akören Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Beyazaslan (36), Ahmet Beyazaslan (45), Mahmut Beyazaslan (46), Mehmet Beyazaslan (48) ile Adile Beyazaslan (40) yaralandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak