Şanlıurfa'da ailelerin silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı (2)

VALİ HASTANEDE BİLGİ ALDIŞanlıurfa Siverek'te 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybetti, 6 kişinin de yaralandığı kavga sonrası İlçe Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, olay yerine gidip, incelemelerde bulundu.

VALİ HASTANEDE BİLGİ ALDI

Şanlıurfa Siverek'te 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybetti, 6 kişinin de yaralandığı kavga sonrası İlçe Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, olay yerine gidip, incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin de Siverek Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

KAVGADA VURULAN KÖPEĞE TEDAVİ Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na cenazeler getirilirken, kavga sırasında mermi isabet etmesiyle yaralanan köpek ise jandarma tarafından veterinere götürülüp, tedavisi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin