Şanlıurfa'da 2 kınalı keklik doğaya salındı - Haberler
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Şanlıurfa'da 2 kınalı keklik doğaya salındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 2 kınalı keklik doğaya salındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, kaçak avla yakalanan 2 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

HALFETİ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, kaçak avla yakalanan 2 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araç içerisinde 2 kınalı keklik buldu.

Hayvanları korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bildirdi.

Keklikleri teslim alan ekipler, yapılan kontrollerin ardından hayvanları doğal yaşam alanına bıraktı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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