Şanlıurfa'da 104 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 104 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Siverek ilçesi girişinde durdurulan bir otobüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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