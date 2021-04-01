SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı

SANKO Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları, son dönemde dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu.

SANKO Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları, son dönemde dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesinin toplumsal duyarlılığa hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Sosyal sorumluluk anlayışı ile SANKO Holding merkezinde başlatılan kan bağışı kampanyasına, SANKO'nun Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren tüm işletme ve kurumları katıldı" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışının öneminin daha da arttığına vurgu yapan Özhan, SANKO'nun her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Toplumun birbirine daha fazla destek olması gereken bir süreçten geçildiğini anlata Özhan, "Kurucu irademizin anlayışında olduğu gibi, devletimiz ve milletimiz varsa biz varız. Bugünler için varız. Arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle kan bağışına ilgi gösterdi. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edip bu anlamlı kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kan bağışı kampanyası kapsamında, SANKO Holding merkez, Sanko Tekstil, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento, Sanko Havlu, Gaziantep Ytong, Sanko Üniversitesi ve Hastanesi ile Sanko Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı