SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı

SANKO Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları, son dönemde dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi

SANKO Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları, son dönemde dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesinin toplumsal duyarlılığa hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Sosyal sorumluluk anlayışı ile SANKO Holding merkezinde başlatılan kan bağışı kampanyasına, SANKO'nun Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren tüm işletme ve kurumları katıldı" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışının öneminin daha da arttığına vurgu yapan Özhan, SANKO'nun her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Toplumun birbirine daha fazla destek olması gereken bir süreçten geçildiğini anlata Özhan, "Kurucu irademizin anlayışında olduğu gibi, devletimiz ve milletimiz varsa biz varız. Bugünler için varız. Arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle kan bağışına ilgi gösterdi. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edip bu anlamlı kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kan bağışı kampanyası kapsamında, SANKO Holding merkez, Sanko Tekstil, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento, Sanko Havlu, Gaziantep Ytong, Sanko Üniversitesi ve Hastanesi ile Sanko Tekstil Adıyaman İşletmeleri yönetici ve çalışanları Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. - GAZİANTEP

SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SANKO tekstil Adıyaman işletmesi çalışanları kan bağışı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:11:37. #1.14#
title