"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
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Yunanistan, Türkiye, Genç, Güncel

"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu

Geçtiğimiz hafta, Pazarkule Sınır Kapısı'nda "Türkler, bizi değil kendilerini kurtarmak için Suriye'ye girdi. Sanki biz size 'Gidin bizi kurtarın dedik" diyen Suriyeli genç, Yunanistan tarafına geçtikten sonra Yunan polisi tarafından şiddet gördü ve soyulup tekrar Türkiye'ye yollandı.

08.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:34

Sınır kapılarının açılmasının ardından Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye giden ve "Millet bize 'Bizim askerlerimiz Suriye'de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz' diyor. Sanki biz size dedik 'Gidin bizim yerimizi kurtarın" sözleriyle tepki çeken Suriyeli genç Yunanistan tarafında geçse de Yunan polislerinden şiddet görüp üzeri soyulduktan sonra Türkiye'ye yollandı.

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor. Bir grup sığınmacı, sınır hattındaki köylerden ve Meriç Nehri'nden lastik botlarla Yunanistan'a geçti.

YARI ÇIPLAK GERİ YOLLADILAR

Sınırı geçen bazı sığınmacılara müdahalede bulunan Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları darbettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.

KÖYLÜLER BATTANİYE VERDİ

Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi. Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

TEPKİ ÇEKEN SURİYELİ DE DARBEDİLENLER ARASINDA

Yunanistan darbedip yolladığı Suriyeliler arasında Türkiye aleyhine söylediği sözlerle tepki çeken Suriyeli genç de vardı. Genç Suriyeli BBC Türkçe mikrofonlarına "Burada Suriyeli göremiyorum, herkes yabancı. Suriyeliler yüzde 25 kadar geri kalanlar Afgan. Biz buraya okumak için geldik. Okumadık, hiçbir şey kazanmadık. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz, hiçbir şey yapmadık. Bizim arkadaşlarımız Avrupa'da yaşıyor. Hepsi üniversiteden mezun oldu ama biz hiçbir şey kazanmadık. Orada İngilizce de öğretmişler hem yaşamak da kolay. Burada hem çalışmak hem yaşamak zor. Millet bize "Bizim askerlerimiz Suriye'de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz" diyor. Sanki biz size dedik "Gidin bizim yerimizi kurtarın" Siz bizi kurtarmaya değil, sınırınızı kurtarmaya gittiniz. Bizi düşünmediniz, kendinizi düşündünüz" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat günü İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere müdahale etmeme kararı aldı. Bu kararın ardından binlerce göçmen Edirne'ye Yunanistan sınırına akın etti.

'Sanki biz dedik bizi kurtarın' diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu

Haberin Videosu:

"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu

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