Şanışer ft. İsmail Tunçbilek - Kendimi Vurdum sözleri | Şanışer Kendimi Vurdum şarkı sözleri

Yeni albümünü yayınlayan Şanışer, şarkılarının kliplerini de paylaşmaya devam ediyor. Başarılı şarkıların yanı sıra birbirinden güzel düetlere de imza atan Şanışer, Kendimi Vurdum parçasında İsmail Tunçbilek ile işbirliği yaptı. İşte, Şanışer ft. İsmail Tunçbilek - Kendimi Vurdum sözleri | Şanışer Kendimi Vurdum şarkı sözleri

Şanışer Umut albümünden bir parça daha yayınladı. İşte, Şanışer ft. İsmail Tunçbilek - Kendimi Vurdum sözleri | Şanışer Kendimi Vurdum şarkı sözleri...

ŞANIŞER KENDİMİ VURDUM SÖZLERİ

[Verse 1]

İçimde bir kurşun sesi

Kulaklarımda

Hedefi kim? Sebebi kim?

Bilmiyorum, biri vuruldu

Bir kurşun sesi

Ne bir polis, ne bir ambulans

Ne bir gerekçe, ne bir şeref madalyası

Ne bir kelepçe

Bir kurşun sesi

Boşanmış bir yıldırım kadar hızlı

Ama bir kantar kadar hassas

Ordular kadar dakik

Ama bozuk saatler kadar aksak

O korkunç gök gürültüleri kadar yüksek

Ve bütün hırslı politikacılar kadar alçak

Bir kurşun sesi

Annem kadar güleç

Ama bir cellat kadar gaddar

Bir aydın kadar küskün

Ama bir ergen kadar hayran

Maaşını alamamış gibi geçtiğimiz aydan

Kapıma dikilip sloganlar atan

Grev yapan bir kurşun sesi

[Ön-Nakarat]

Ne yalnız sabahlarımı

Ne yanlış kararlarımı

Kimseye diyemedim

Yapamadım

[Nakarat]

Hatamı ne yüzüne vurabildim

Ne hüzüne yorabildim

Ne şakaya vurabildim

En sonunda kendimi vurdum

Kendimi vurdum

Ne güçlü durabildim

Ne suçlu bulabildim

Ne şanslı olabildim

Hep sonunda kendimi vurdum

Kendimi vurdum

Kendimi vurdum

[Verse 2]

Bir kurşun sesi

Kimsesizler gibi suçsuz

Hırsızlar kadar pervasız

İstanbul kadar ıslak

Ama Ankara kadar deryasız

Uzak bir gezegen kadar imkansız

İçimi deliyor geçiyor kurşun sesim

Fay hatları kadar bilindik

Ama depremler kadar ani

Resimler kadar ölümsüz

Ama ressamlar kadar fani

Bir katil kadar cani

Yiten canlar için İstanbul Sözleşmesi kadar hayati

Bir kurşun sesi

Kar taneleri gibi farklı

Ama ikizler kadar akran

Azrail kadar kesin

Ama bürokrasiler kadar hantal

Milyonerler kadar zeki ve

Gökküşağından nefret eden yobazlar kadar aptal

Bir kurşun sesi

Kulaklarımda

Sebebiyim, hedefiyim

Yaptığım aptal hatalardan patlamış bir kurşun sesi

Çektirdiklerini anlamış

Ve bir daha hiçbir sevdiğini çekip kör uçurumlara atmamış bir kurşun sesi

[Nakarat]

Hatamı ne yüzüne vurabildim

Ne hüzüne yorabildim

Ne şakaya vurabildim

En sonunda kendimi vurdum

Kendimi vurdum

Ne güçlü durabildim

Ne suçlu bulabildim

Ne şanslı olabildim

Hep sonunda kendimi vurdum

Kendimi vurdum

Kendimi vurdum