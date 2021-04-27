Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor!
sangalgg maçına son 30 dakika kaldı.
Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçına çıkıyor.
Sangal Esports'un rakibi ise NAVI Junior. BO3 üzerinden oynanacak maçın saati ise 14: 20. Oynanacak haritalar ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.
İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:
Sangal Esports
MAJ3R
paz
ngiN
l0gicman
S3NSEY
NAVI Junior
Aunkere
fear
m0NESY
pogor3lov
Synyx
İki takımın öne çıkan oyuncuları ise S3NSEY ve m0NESY.
BİLMENİZ GEREKENLER
Sangal Esports 4 maçtır oynadığı maçları kaybetmiyor. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla FATE (2-0), Lyngby Vikings (2-0), Budapest Five (2-0) ve Lilmix (2-1).
NAVI Junior ise oynadığı son 9 maçta sadece 2 kez yenilgi aldı. Yenilgi aldığı takımlar ise DBL PONEY (2-1) ve forZe (16-8).
Kaynak: Playerbros