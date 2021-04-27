Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor!

sangalgg maçına son 30 dakika kaldı.

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçına çıkıyor.

Sangal Esports'un rakibi ise NAVI Junior. BO3 üzerinden oynanacak maçın saati ise 14: 20. Oynanacak haritalar ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.

İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:

Sangal Esports

MAJ3R

paz

ngiN

l0gicman

S3NSEY

NAVI Junior

Aunkere

fear

m0NESY

pogor3lov

Synyx

İki takımın öne çıkan oyuncuları ise S3NSEY ve m0NESY.

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports 4 maçtır oynadığı maçları kaybetmiyor. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla FATE (2-0), Lyngby Vikings (2-0), Budapest Five (2-0) ve Lilmix (2-1).

NAVI Junior ise oynadığı son 9 maçta sadece 2 kez yenilgi aldı. Yenilgi aldığı takımlar ise DBL PONEY (2-1) ve forZe (16-8).

Kaynak: Playerbros