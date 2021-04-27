Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor!

Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

sangalgg maçına son 30 dakika kaldı.

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçına çıkıyor.

Sangal Esports'un rakibi ise NAVI Junior. BO3 üzerinden oynanacak maçın saati ise 14: 20.  Oynanacak haritalar ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.

İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:

Sangal Esports

MAJ3R

paz

ngiN

l0gicman

S3NSEY

NAVI Junior

Aunkere

fear

m0NESY

pogor3lov

Synyx

İki takımın öne çıkan oyuncuları ise S3NSEY ve m0NESY. 

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports 4 maçtır oynadığı maçları kaybetmiyor. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla FATE (2-0), Lyngby Vikings (2-0), Budapest Five (2-0) ve Lilmix (2-1).

NAVI Junior ise oynadığı son 9 maçta sadece 2 kez yenilgi aldı. Yenilgi aldığı takımlar ise DBL PONEY (2-1) ve forZe (16-8).

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sangal Esports LOOT.BET Sezon 9 maçı başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:32:41. #1.16#

title