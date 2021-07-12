Sangal Esports Full Foküs'ün yeni bölümünü yayınlandı!
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Sangal Esports Full Foküs'ün yeni bölümünü yayınlandı!

Sangal Esports Full Foküs'ün yeni bölümünü yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden Sangal Esports Full Foküs'ün yeni bölümü yayınlandı!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Sangal Esports Full Foküs'ün yeni bölümünü yayınlandı. Bu bölümde de kıran kırana rekabete ve bir o kadar da eğlenceli anlara tanık oluyoruz.

Sangal Esports CS: GO takımının oynadığı maçlardan kesitlerin yayınlandığı video serisi "Full Foküs" 6. bölümü ile yayında. Yeni bölümün adı ise "Ohh Boiler". Sangal Esports'un SINNERS ekibine karşı oynadığı maçlardan kesitler verilen videoda neredeyse her oyuncunun güzel vuruşlarına tanık oluyoruz.

Videonun akılda kalan en önemli anı ise Ahmet "Paz" Karahoca'nın "Getirin ordan Sinners J3R abim şov yapacak!" oluyor.

Eğer videoyu hala izlemediyseniz videoyu hemen şuraya bırakıyoruz, keyifli seyirler!

Kaynak: Playerbros

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