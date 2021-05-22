Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattı!

Sangal Esports yeni bir analist ile anlaştığını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattığını duyurdu. Organizasyon başarılı oyuncuyu bünyesine kattığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımına şu açıklamayı ekledi:

CS: GO ekibimiz büyümeye devam ediyor! FrosTy bugünden itibaren CS: GO ekibimizde Analist pozisyonunda görev alacak. Ailemize hoş geldin.

Frost böylelikle organizasyonun CS: GO takımına Analist olarak katılmış oldu. Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlara göz attığımızda ise yorumların neredeyse hepsinin iyi olduğunu görüyoruz. Taraftarlar iyi bir analist ile anlaşmış olmanın gururunu yaşıyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Frosty'e başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros