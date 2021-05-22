Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattı!

Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports yeni bir analist ile anlaştığını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattığını duyurdu. Organizasyon başarılı oyuncuyu bünyesine kattığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımına şu açıklamayı ekledi:

CS: GO ekibimiz büyümeye devam ediyor! FrosTy bugünden itibaren CS: GO ekibimizde Analist pozisyonunda görev alacak. Ailemize hoş geldin.

Frost böylelikle organizasyonun CS: GO takımına Analist olarak katılmış oldu. Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlara göz attığımızda ise yorumların neredeyse hepsinin iyi olduğunu görüyoruz. Taraftarlar iyi bir analist ile anlaşmış olmanın gururunu yaşıyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Frosty'e başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Şenol Güneş Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sangal Esports Frosty'i bünyesine kattı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:38:35. #1.13#

title