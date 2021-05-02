Sangal Esports European Development Championship Sezon 3'e veda etti
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Sangal Esports European Development Championship Sezon 3'e veda etti

Sangal Esports European Development Championship Sezon 3'e veda etti
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Temsilcimiz turnuvaya erken veda etti.

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports European Development Championship Sezon 3'e çeyrek finalde veda etti.

Temsilcimiz çeyrek finalde Endpoint ile karşılaştı ve maçın sonucunda 2-0'lık bir yenilgi aldı. Maçta sırasıyla oynanan haritalar ise Dust 2 ve Mirage'di. Bu yenilgi ile birlikte temsilcimiz son oynadığı 4 karşılaşmadan da yenilgi almış oldu. Kaybettiği takımlar ise sırasıyla NAVI Junior, HAVU, Tricked ve son olarak da Enpoint oldu.

Endpoint'e karşı Sangal Esports

Temsilcimiz bu maç haricinde Endpoint ile toplamda 5 kere karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünden yenilgiyle ve 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Oynanan maçlar ise şu şekildeydi:

Snow Sweet Snow 1 - Mirage ( 16 - 11 | Endpoint )

Snow Sweet Snow 1 - Inferno ( 16 - 11 |Endpoint )

Snow Sweet Snow 1 - Mirage ( 16 - 8 | Endpoint )

Snow Sweet Snow 1 - Train ( 8 - 16 | Sangal Esports )

Snow Sweet Snow 1 - Inferno ( 16 - 14 | Endpoint )

Endpoint'in yarı finaldeki rakibi ise ENCE oldu. Karşılaşma bugün 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Playerbros

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