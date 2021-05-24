Sangal Esports AGF Esport karşısında galip gelen taraf oldu
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Sangal Esports AGF Esport karşısında galip gelen taraf oldu

Sangal Esports AGF Esport karşısında galip gelen taraf oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler sangalgg !

Uluslararası espor arenasında ülkemiz başarıyla temsil eden Sangal Esports bizi gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak Elisa Invitational Summer 2021 Regionals turnuvasında mücadele eden temsilcimiz turnuvanın son maçında AGF Esport karşısında galip gelerek Elisa Invitational Summer 2021 ana turnuvasına katılmaya hak kazandı. Sangal Esports AGF Esport karşısında 2-0'lık net bir skorla galip geldi.

BO3 formatında oynanan mücadelede ilk karşılaşma rakibimizin seçimi olan Nuke haritasında oynandı. Uzatmaya giden karşılaşmada 19-17 galip gelen temsilcimiz seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması Inferno haritasında oynandı. Sangal kendi seçtiği haritada 16-7'lik net bir skorla seriyi 2-0'a getirerek turnuvayı galibiyetle kapadı. Heyecan dolu serinin MVP'si ise Engin 'MAJ3R' Küpeli oldu.

Sangal Esports 2 - 0 AGF Esport

Nuke: 19 - 17 | Inferno: 16 - 7

Elisa Invitational Summer 2021 Regionals turnuvasında çıktığı 3 seride de galip gelen temsilcimiz yalnızca bir harita kaybetti. alınan galibiyetle birlikte 100.000$ ödül havuzlu Elisa Invitational Summer 2021 turnuvasında boy gösterecek. Turnuvanın maç takvimi henüz paylaşılmadı.

Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a ana turnuvada başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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