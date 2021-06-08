Sangal ESEA Premier'deki 4. Karşılaşmasına Çıkıyor! Rakibimiz SINNERS Esports!

Temsilcimiz sangalgg, saat 20.00'de ESEA Premier'de 4. karşılaşmasına çıkıyor. Rakibimiz SINNERS Esports! Başarılar Sangal!

Sangal ESEA Premier'deki 4. karşılaşmasına bugün saat 20.00'de çıkıyor. ESEA Premier'de en son Movistar Riders ile karşılaşan temsilcimiz 2-1'lik bir skorla ESEA Premier s37'de ilk mağlubiyetini almıştı. Bugün ise temsilcimiz bize her zaman ters gelen takım olan SINNERS Esports ile karşılaşacak.

Sangal Esports vs. SINNERS Esports | 8 Haziran Salı | Saat 20.00

Bugün saat 20.00'de BO3 formatında oynanacak olan müsabakada karşılaşacağımız rakibimiz olan SINNERS Esports ESEA Premier s37 A Grubunda 5 maçta 5 galibiyet ile 1. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Sangal ise 3 maçta 2 galibiyet ile 6. sırada yer alıyor ancak SINNERS'ı yenmemiz halinde temsilcimiz 2. sıraya ortak olacak.

Bu yıl SINNERS ile oynadığımız 5 karşılaşmanın 4'ünden mağlup olarak ayrılsak da kazanabileceğimize dair olan inancımız tam.

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ekibi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a gönülden başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros