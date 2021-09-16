Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bulunan şehir mezarlığında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bulunan şehir mezarlığında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.

Mezarlıklar müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yapılan peyzaj çalışmalarının kış ayları gelmeden biteceği bunun yanı sıra yapılan pafta ve sıra çalışmaları ile mezarların bulunabilirliğini kolaylaştırıldığı ifade edilerek, yapılan çalışmanın internet üzerinden de destekleneceğini belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sandıklı'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:48:46. #1.12#