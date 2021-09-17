Sandıklı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle Atatürk İlkokulunda kutlama töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı. Atatürk İlkokulu Müdiresi Edeviye Çoban'ın yaptığı açılış konuşmasının akabinde, Kaymakam Tortop'da yaptığı konuşmada yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların akabinde minik öğrenci kardeşlerimizin okuduğu şiirler, yapılan gösteriler ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine verdikleri hoş geldiniz hediyeleri ile etkinlik sona erdi. - AFYONKARAHİSAR