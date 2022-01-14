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Sandıklı'da gıda denetimleri sürüyor

Sandıklı'da gıda denetimleri sürüyor
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Sandıklı'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, market, lokanta, pastane, fırın ürünlerinin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Sandıklı'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, market, lokanta, pastane, fırın ürünlerinin satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki işletmelerdeki denetimlerde ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, tarım ve orman bakanlığı kayıt numarasının olup olmadığı tavsiye edilen tüketim tarihleri uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği gibi gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Denetimler sırasında ürünlerin gramaj kontrolleri yapılırken depo ve satış yerleri incelendi.

Ekipler, görülen eksikler ile gerekli bilgilendirmeleri işletme yetkililerine yaptı.

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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