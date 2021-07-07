Sandıklı'da eski cezaevi yeri en iyi şekilde değerlendirilecek
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Sandıklı'da eski cezaevi yeri en iyi şekilde değerlendirilecek

Sandıklı'da eski cezaevi yeri en iyi şekilde değerlendirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, mülkiyeti belediyeye devredilen 4 bin metrekarelik eski cezaevi alanının en iyi şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, mülkiyeti belediyeye devredilen 4 bin metrekarelik eski cezaevi alanının en iyi şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Başkan Çöl, Şirinevler Mahallesinde bulunan eski cezaevinde birim müdürleriyle bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelerde Başkan Çöl konuyla ilgili yetkililerden bilgi alarak yapılması düşünülen projeleri yerinde değerlendirdi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve Sandıklı Belediyesi'ne tahsis edilen yer ile ilgili çalışma yapılarak önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağının bilgisini veren Başkan Çöl, mahalle sakinlerinin istekleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir karar vereceklerini belirterek, bu alanı en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da eski cezaevi yeri en iyi şekilde değerlendirilecek
Sandıklı'da eski cezaevi yeri en iyi şekilde değerlendirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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