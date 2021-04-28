Sandıklı'da bölgenin en büyük "Su Arıtma Tesisi" tamamlanmak üzere
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Sandıklı'da bölgenin en büyük "Su Arıtma Tesisi" tamamlanmak üzere

Sandıklı'da bölgenin en büyük 'Su Arıtma Tesisi' tamamlanmak üzere
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri sonucunda yapımına başlanılan bölgenin en büyük ve modern içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri sonucunda yapımına başlanılan bölgenin en büyük ve modern içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çöl, tesisin tamamlanmasıyla vatandaşların memba kalitesinde su içeceklerini belirtti.

Günlük 18 bin metreküp su arıtma özelliğine sahip tesiste ilçeye Bağlı Akin köyünde bunan göletten sağlanacak su dezenfekte odalarında işlendikten sonra modern tesislerde işlenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

İçme suyu şeklini alıncaya kadar 7 aşamadan geçecek olan su piyasada bulunan memba suyu kalitesinde olacağını belirten Çöl, şöyle konuştu:

"Bu muhteşem eser eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun en büyük hediyelerinden birisidir diyebilirim. Çok güzel bir eserle karşı karşıyayız ki baktığınız zaman bir suyun ne kadar fazla bir aşamadan geçtiği, PH değerinin yüksek olduğu memba suyu kalitesinde ki suyun, ilçemizdeki bütün çeşmelerimizden akacağı arıtma tesisinin başındayız. Artık geri sayım başladı çok kısa bir zaman sonra bu güzel memba suyunu vatandaşların kullanımına sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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