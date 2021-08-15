Sancar Maruflu kimdir? Sancar Maruflu kaç yaşında, nerede ve neden vefat etmiştir?

15 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kayben Sancar Maruflu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. "İzmir Baba" lakabıyla tanınan Sancar Maruflu kimdir? Sancar Maruflu kaç yaşında, nerede vefat etmiştir?

2003'te "Son on yılın en başarılı sivil toplum lideri" seçilen ve İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olarak görev alan Sancar Maruflu ile ilgili vatandaşlar internette arama yapmaktadır. İnternette en çok " Sancar Maruflu kaç yaşında, nerede ve neden vefat etmiştir?" sorularını aratmaktadır. İzmir'in sevilen isimlerinden Sancar Maruflu ile ilgili bilgiler haberimizde.

SANCAR MARUFLU KİMDİR?

Sancar Maruflu 7 Ağustos 1950 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. 15 Ağustos 2021 yine Karşıyaka, İzmir'de hayatını kaybetti. belediyeci, girişimci, demokratik kitle önderi ve bir halkla ilişkiler uzmanıdır. Kırım kökenli Marufoğulları ailesindendir.

İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyet görevleri nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tamamladı. Özel Erdem Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans, Ankara Üniversitesi S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan yüksek lisans diploması aldı. Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde stratejik iletişim uzmanlığı unvanı kazanan Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi. Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. Bu şirketle Hakkâri'den Edirne'ye devlet törenleri hazırladı.

İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucularından. 2001 de "Son on yılın en başarılı iletişimcisi", 2003'te "Son on yılın en başarılı sivil toplum lideri" seçildi.

İzsev çatısı altında Dario Moreno gibi, Tanju Okan gibi İzmir'in ölmüş değerli insanlarıyla ilgili yaptığı anmalar ve ödül törenleri, görülmeye değer vefa örnekleridir. Bu kişilerle ilgili geniş bir fotoğraf, kartpostal, gazete, kitap, kupür, obje ve belge arşivine sahiptir ve tabii ki onlardan da çok, anıları olduğunu aktarır.

15 Ağustos 2021'de kaldırıldığı Eşrefpaşa Hastanesi'nde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.