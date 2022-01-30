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Sancaktepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA, Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Sancaktepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

TEM Otoyolunda Edirne istikametinde seyreden, Davud Ö. idaresindeki 34 SC 5365 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Çamlıca gişelerinde bariyerlere çarparak, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Davud Ö. ve oğlu Enis Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

TEM Otoyolu, Sancaktepe, İstanbul, Edirne, Güncel, Haber

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