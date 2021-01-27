Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi

27.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:53
Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ev ev dolaşarak vatandaşlara hijyen seti dağıttı.

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ev ev dolaşarak vatandaşlara hijyen seti dağıttı. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Şeyma Döğücü, "Sistemli çalışmalar neticesinde ve vatandaşlarımızın da hassasiyeti ile vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gerçekleşti" dedi. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını ile ilgili mücadele çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Belediyeler de salgınla mücadeleye aldıkları çeşitli önlemlerle destek oluyor. 

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de eşlik ettiği  belediye ekipleri ilçe genelinde vatandaşlara içerisinde kolonya, maske ve su tasarrufuna dikkati çekmek için musluk aparatları olan hijyen seti dağıtıldı. 

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İçinde bulunmuş olduğumuz bu fevkalade durumun getirmiş olduğu bazı özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sancaktepe'deki her haneye hijyen setlerimizle birlikte su tasarrufu farkındalığını oluşturacak olan musluk aparatlarını dağıtacağız. Halkımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evden çıkamayan yaşlılarımız için acil hayat bu tonlarımızı dağıttık. Vatandaşlarımız ihtiyaçları olduğunda direk bize ulaşıyorlar. Pandemi çalışmasını bütün ilçede yapıyoruz. Sistemli çalışmalar neticesinde vatandaşımızın da hassasiyeti ve duyarlılığıyla vaka sayılarında da ciddi oranda düşüş gerçekleşti. Esnafımızı da tek tek geziyoruz. Pandemiden dolayı günlük çalışan, yevmiyelerini alamayan ve borçlarını ödemeyenlere de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi
Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Guy Ritchie Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Serdar Aziz Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk İzmir Kavga Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 09:53:24. #1.14#
title