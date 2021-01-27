Sancaktepe'de vatandaşlara hijyen seti verildi

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ev ev dolaşarak vatandaşlara hijyen seti dağıttı. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Şeyma Döğücü, "Sistemli çalışmalar neticesinde ve vatandaşlarımızın da hassasiyeti ile vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gerçekleşti" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını ile ilgili mücadele çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Belediyeler de salgınla mücadeleye aldıkları çeşitli önlemlerle destek oluyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de eşlik ettiği belediye ekipleri ilçe genelinde vatandaşlara içerisinde kolonya, maske ve su tasarrufuna dikkati çekmek için musluk aparatları olan hijyen seti dağıtıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İçinde bulunmuş olduğumuz bu fevkalade durumun getirmiş olduğu bazı özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sancaktepe'deki her haneye hijyen setlerimizle birlikte su tasarrufu farkındalığını oluşturacak olan musluk aparatlarını dağıtacağız. Halkımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evden çıkamayan yaşlılarımız için acil hayat bu tonlarımızı dağıttık. Vatandaşlarımız ihtiyaçları olduğunda direk bize ulaşıyorlar. Pandemi çalışmasını bütün ilçede yapıyoruz. Sistemli çalışmalar neticesinde vatandaşımızın da hassasiyeti ve duyarlılığıyla vaka sayılarında da ciddi oranda düşüş gerçekleşti. Esnafımızı da tek tek geziyoruz. Pandemiden dolayı günlük çalışan, yevmiyelerini alamayan ve borçlarını ödemeyenlere de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı