Sancaktepe'de tırın altına kalan 90 yaşındaki kadının ayakları ezildi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek için yolda yürüyen 90 yaşındaki kadın tırın altında kaldı. Ayakları ezilen yaşlı kadın ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının yaralı halde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 10.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmek için caddeye çıkan 90 yaşındaki Fatma Günel, caddede seyir halinde olan Cavit Yavuz yönetimindeki 34 KL 3093 plakalı tırın altında kaldı. Yaralı kadını görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tırın altında kalarak ayakları ezilen kadının bir bacağının kesilme ihtimali olduğu öğrenildi. Tır şoförü Cavit Yavuz ise polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde yaşlı kadından geriye, eve götürmek için taşıdığı ekmekler ile ayakkabıları kaldı.

Olayın olduğu yerde esnaf olan Hüseyin Süzme, "Saat 10.00 civarı içerideydim. Büyük bir ses geldi. Kaza sesi olduğunu anladım. Hemen dışarı çıktım. Tırın sol ön tekerinin arkasında yerde yaşlı bir kadın yatıyordu. Tabii kanlar içindeydi. Hemen ambulansı aradım. Ambulansın bir an önce olay yerine intikal etmesini sağladım. İtfaiye de çağırdım tabii ki. Ondan sonra ambulans da geldi. Teyzemizi alıp gitti. Çok kan kaybetmişti, ayağı ezilmişti" dedi.

Tırın altına kalarak yaralanan kadının yerde yaralı halde yattığı ve çevredekilerin kadına yardım etmeye çalıştığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL