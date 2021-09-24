SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Haberler
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SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

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SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'de hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü araçtan inerek yanmaktan kurtulurken araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Meclis Mahallesi Kaşgarlı Sokak'ta saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 BV 8361 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ekrem Ünal Sancaktepe yönünde ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Ünal araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istediği sırada birden alevler yükseldi. Ünal ve çevredeki vatandaşlar araca yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ELEKTRİK AKSAMINDAN DOLAYI YANDI

Aracı kullanan Ekrem Ünal 'Seyir halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik aksamından dolayı araçta yangın çıkmış. Durumu fark edince ben hemen indim araçtan, tüplerle müdahale ettik ama söndüremedik. Olacağı varmış napalım canımız sağ olsun dedi.

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

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Haber: SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Haberler
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