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Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı Sancaktepe'de taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Yangın sonrası olay yeri havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangın sonrası olay yeri havadan drone ile görüntülendi.

Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı

Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı

Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Son Dakika Haberleri

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