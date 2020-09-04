İstanbul'da akıl almaz görüntüler! Silahlı meşaleli 'korona' halayı kamerada
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İstanbul'da akıl almaz görüntüler! Silahlı meşaleli 'korona' halayı kamerada

İstanbul Sancaktepe'de toplanan bir grup koronavirüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kol kola girip halay çekti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı.

04.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:32

Sancaktepe'de yapılan tüm uyarılara rağmen, toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı o anlarda meşaleler yakıldı, havaya ateş dahi açıldı. Toplanan grubu polis dağıttı.

Görüntüler Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaydedildi. Düğün eğlencesi için sokakta toplanan bir grup son ses çalan müzikle halay çekti.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Koronavirüs salgını için yapılan tüm çağrılara rağmen gruptakiler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gruptakilerden biri havaya ateş açtı.

Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay polislerin gelmesiyle son buldu.

İstanbul'da akıl almaz görüntüler! Silahlı meşaleli 'korona' halayı kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
HACI: bunlar akp beyin takımı
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