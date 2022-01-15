Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Sancak'ın yeni şarkısı Gelmen Yetmez Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme alan şarkı 28 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SANCAK - GELMEN YETMEZ ŞARKI SÖZLERİ
O kadar kolaysa gömsünler beni topraklara.
Suya düşen her hayalim benziyor dökülen yapraklara.
Sonbaharım, kışım olsan da gel, gönül muhtaç sana.
Sesini duyar duymaz sağırım tüm insanlara.
***
Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.
Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.
Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.
Sadece gelmen yetmez.
Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.
Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.
Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.
Sadece gelmen yetmez.
Öylece gelmen yetmez.