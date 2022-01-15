Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sancak'ın yeni şarkısı Gelmen Yetmez Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme alan şarkı 28 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SANCAK - GELMEN YETMEZ ŞARKI SÖZLERİ

O kadar kolaysa gömsünler beni topraklara.

Suya düşen her hayalim benziyor dökülen yapraklara.

Sonbaharım, kışım olsan da gel, gönül muhtaç sana.

Sesini duyar duymaz sağırım tüm insanlara.

***

Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.

Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.

Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.

Sadece gelmen yetmez.

Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.

Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.

Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.

Sadece gelmen yetmez.

Öylece gelmen yetmez.

Haberler.com - Gündem
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title