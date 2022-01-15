Sancak'ın yeni şarkısı Gelmen Yetmez Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyona yakın izlenme alan şarkı 28 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözleri! 'Gelmen Yetmez' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Sancak - Gelmen Yetmez şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SANCAK - GELMEN YETMEZ ŞARKI SÖZLERİ

O kadar kolaysa gömsünler beni topraklara.

Suya düşen her hayalim benziyor dökülen yapraklara.

Sonbaharım, kışım olsan da gel, gönül muhtaç sana.

Sesini duyar duymaz sağırım tüm insanlara.

***

Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.

Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.

Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.

Sadece gelmen yetmez.

Bana şimdi nefesin lazım, başucumdaki resmin yetmez.

Bana o günkü hevesin lazım, aklımdaki gülüşün yetmez.

Kimlerden yara aldın? Ya da sen kimi sardın söyle.

Sadece gelmen yetmez.

Öylece gelmen yetmez.

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